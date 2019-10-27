ضبط هارب من الحبس بحوزته 90 تذكرة هيروين بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من ضبط عاطل هارب من حكم بالحبس بحوزته كمية من مخدر الهيروين بمنطقة أوسيم.

وردت معلومات للمقدم مجدي موسى رئيس مباحث أوسيم، تفيد بأن "فتح الله. ط. ف" 30 سنة، عاطل مطلوب التنفيذ عليه في قضية "سلاح" بالحبس سنة، يتاجر في المخدرات.

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عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد وليد كمال والنقيب إبراهيم فاروق معاونا مباحث أوسيم، من ضبطه بمنطقة سكنه وبحوزته 90 لفافة تحوي مسحوق الهيروين المخدر وزنت حوالي 250 جراما، فرد روسي محلى الصنع، 5 طلقات من ذات العيار، 2 هاتف محمول ومبلغ مالي 400 جنيه.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل ترويجها، والمبلغ المالي من حصيلة بيعها.

تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.