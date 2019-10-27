مصر | تحرير 3529 مخالفة مرورية بالجيزة آخر 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير 3529 مخالفة مرورية بالجيزة آخر 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية، لمديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميا دين ومحاور محافظة الجيزة.

وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير (1727) مخالفة نموزج 125، (556) مخالفة متنوعة، (29) بدون تسيير، (1177) انتظار خاطئ، ( 39 ) سيارة بدون قيادة، حجز سيارة، ( 14 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (14 ) الصلاحية الفنية للسيارة، ( 14 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 12 ) زجاج فاميه، ( 74 ) التصالح الفوري، ضبط سيارة بدون لوحات معدنية، ( 10 ) ملصقات ومتعلقات، وبلغ الإجمالي 3529 مخالفة مرورية.

وفي نفس السياق كانت قد شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، في وقت سابق، حملات مرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة، تم ضبط (1445) مخالفات نموزج 125، (402) متنوع، (43) بدون تسيير، (1070) انتظار خاطئ، ( 51 ) سيارة بدون قيادة، ( 25 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (22 ) الصلاحية الفنية للسيارة، ( 18 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 15 ) زجاج فاميه، ( 30 ) التصالح الفوري، ( 17 ) ملصقات ومتعلقات، وبلغ الإجمالي 3012 مخالفة مرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.