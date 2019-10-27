أخبار مصر | من قبلي لبحري.. تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من قبلي لبحري.. تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأحد 27 أكتوبر 2019، عن التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة.

سبب تأخيرات القطارات:

وأوضحت الهيئة أن سبب هذه التأخيرات يعود إلى أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

معدلات التأخيرات:

وأضافت أن هذه التأخيرات تشمل الآتي:

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، ويصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-

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