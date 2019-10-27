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أخبار مصر | من قبلي لبحري.. تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

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اعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأحد 27 أكتوبر 2019، عن التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة.

سبب تأخيرات القطارات:
وأوضحت الهيئة أن سبب هذه التأخيرات يعود إلى أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

معدلات التأخيرات:
وأضافت أن هذه التأخيرات تشمل الآتي:
أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، ويصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-

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القاهرة -  أسيوط مدة 40 دقيقة، وأسيوط -  أسوان مدة 40 دقيقة

ثالثًا: خط  بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 30 دقيقة

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

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