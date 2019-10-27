أخبار مصر | وزير الإنتاج الحربي يستقبل شركة "نت سينك" الأمريكية لبحث سبل التعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإنتاج الحربي يستقبل شركة "نت سينك" الأمريكية لبحث سبل التعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



واستعرض اللقاء الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، وتمت الإشارة إلي أن سياسة وزارة الإنتاج الحربي تقوم علي التعاون مع الشركات العالمية من أجل توطين أحدث التكنولوجيات في مصر كما تم استعراض المشروعات القومية التي يشارك بها مركز نظم المعلومات والحواسب التابع للوزارة مثل ( منظومة السلع التموينية، منظومة الحيازة الزراعية، منظومة الحجر الزراعي، منظومة تتبع الدواء، منظومة التأمين الصحي الشامل، منظومة الشهر العقاري، منظومة الضرائب العقارية) وتم الإشارة إلي قيام المركز بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة نت سينك الأمريكية في 2 أكتوبر2019 من أجل مد البنية التحتية التكنولوجية اللازمة بمركز نظم المعلومات والحواسب بمركزي "Data Center" و"Call Center".

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي السيد المهندس تامر هدايت رئيس مجلس إدارة شركة "نت سينك" الأمريكية لبحث موضوعات التعاون المشترك في مجال النظم التكنولوجية وذلك بمقر قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي.

ومن جانبه أعرب المهندس تامر هدايت رئيس مجلس إدارة شركة نت سينك الأمريكية عن ثقته في التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظرًا للنجاحات الكبيرة التي حققها مركز نظم المعلومات والحواسب التابع للوزارة في المشروعات القومية ومشروعات التنمية التي اسندت إلية لافتًا إلى أن شركته تعتبر من الشركات الرائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال تقنية المعلومات وتصميم شبكات الاتصال وإدارة الشبكات وبرامج الأمن وتطبيقاته ولها فروع في العديد من دول العالم ومنها مصر.