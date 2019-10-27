أخبار مصر | وزير النقل يتفقد تنفيذ الدائري الأوسطي من غرب النيل حتى طريق القاهرة الفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يتفقد تنفيذ الدائري الأوسطي من غرب النيل حتى طريق القاهرة الفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تفقد وزير النقل، كامل الوزير، يرافقه النائب هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ورئيس هيئة الطرق والكباري، اعمال تنفيذ مشروع الدائري الاوسطي في القطاع من غرب النيل حتى تقاطعه مع طريق القاهرة الفيوم، بعد تكليفات القيادة السياسية بسرعة نهو اعمال نزع الملكية الخاصة بالدائري الاوسطي في منطقة البدرشين.
معلومات عن مشروع الدائري الاوسطي في القطاع من غرب النيل حتى تقاطعه مع طريق القاهرة الفيوم:
- يبلغ طوله 25كم.
- جرى إنشاؤه طبقًا لمواصفات الطرق الحرة بحيث يكون بدون تقاطعات مرورية وتستخدم الكبارى والأنفاق الموجودة خلاله للمرور للخلف.
- يشمل 12 عمل صناعي بواقع (10 كباري ونفقين) والذي يدخل ضمن أعمال تنفيذ الدائري الاوسطي.
معلومات عن الطريق الدائري الأوسطي:
- يبلغ طوله 156 كم.
- يمتد من بلبيس الزراعي حتى محور الضبعة.
- تقوم الهيئة الهندسية بتنفيذ 7 قطاعات من الطريق بطول 104 كم.
- تقوم وزارة النقل بتنفيذ قطاع بطول 22كم.
- تقوم وزاة الاسكان بتنفيذ قطاع بطول 30 كم.
- تم الانتهاء من عدد من القطاعات منه مثل (القطاع من بلبيس الصحراوي حتى الإسماعيليلة ومن الإسماعيلية حتى السويس ومن السويس حتى تقاطع السخنة).
- جرى إنشاؤه طبقًا لمواصفات الطرق الحرة بحيث يكون بدون تقاطعات مرورية وتستخدم الكبارى والأنفاق الموجودة خلاله للمرور للخلف.
- يساهم الطريق في تخفيف الضغط على شبكة الطرق الحالية خصوصا الكثافات المرورية على الطريق الدائرى الحالى حول القاهرة الكبرى وكذلك خدمة متطلبات التنمية المستقبلية خصوصا بالمناطق المحيطة.
- سيساهم عقب انتهاء تنفيذه فى خفض زمن الرحلات وتقليل نسبة الحوادث.
- يضم في عدد من قطاعاته 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات بكل اتجاه.