أخبار مصر | وزير النقل يتفقد تنفيذ الدائري الأوسطي من غرب النيل حتى طريق القاهرة الفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يتفقد تنفيذ الدائري الأوسطي من غرب النيل حتى طريق القاهرة الفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد وزير النقل، كامل الوزير، يرافقه النائب هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ورئيس هيئة الطرق والكباري، اعمال تنفيذ مشروع الدائري الاوسطي في القطاع من غرب النيل حتى تقاطعه مع طريق القاهرة الفيوم، بعد تكليفات القيادة السياسية بسرعة نهو اعمال نزع الملكية الخاصة بالدائري الاوسطي في منطقة البدرشين.

معلومات عن مشروع الدائري الاوسطي في القطاع من غرب النيل حتى تقاطعه مع طريق القاهرة الفيوم: