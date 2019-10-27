شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء محطة سكة حديد جديدة تربط بين ميناء الإسكندرية و6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق هيئة ميناء الإسكندرية مشروعات جديدة لزيادة الاستثمارات وزيادة فرص الصادرات والواردات على أرصفة الميناء ومن ضمن المشروعات هو إنشاء محطة سكة حديد جديدة..تعرف عليها.

يعتبر رصيف 55 بميناء الإسكندرية أحد أهم المشروعات، التي تقيمها وزارة النقل باعتبار ميناء الإسكندرية أحد أهم الموانئ المصرية، حيث تتم معظم الصادرات والواردات من خلاله لذلك له أهمية كبيرة وهى:

1- سيتم ربط ميناء الإسكندرية بميناء 6 أكتوبر الجاف، حيث إنه من المخطط تنفيذ خط سكة حديد (المناشى / 6 أكتوبر).

بطول 60 كم.

2-محطة السكة الحديد بتكلفة تقديرية 2.4 مليار جنيه .

3- المحطة لخدمة الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر وخاصة مع تخطيط وزارة النقل إلى ازدواج الخط المفرد إمبابة/ المناشي /الاتحاد /القباري بالإسكندرية.

4- المشروع يساهم في تحقيق منع تكدس البضائع والحاويات بالميناء البحرى

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5- دعم الاقتصاد القومي المصرى بزيادة الإيرادات المحققة.

6- تيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية.

7-الحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع.

8- تحسين مستوى الخدمات اللوجيستية المقدمة.

9-تحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة الداخلية والخارجية .

10-الحد من الأثار البيئية نتيجة النقل التقليدى.