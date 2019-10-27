شكرا لقرائتكم خبر عن مصدران أمنيان عراقيان: تلقينا تأكيدا من داخل سوريا بمقتل زعيم داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران أمنيان عراقيان لرويترز اليوم الأحد إن العراق تلقى تأكيدا من مصادر فى سوريا بأن زعيم تنظيم داعش الإرهابى أبو بكر البغدادى قُتل.

وقال أحد المصدرين "مصادرنا الخاصة من داخل سوريا أكدت للفريق الاستخباراتى العراقى المكلف بمطاردة البغدادى مقتله مع حارسه الشخصى الذى لا يفارقه أبدا فى إدلب بعد اكتشاف مكان اختبائه عند محاولته إخراج عائلته خارج إدلب باتجاه الحدود التركية".

وأكد مصدر أمنى عراقى ثان تلقى تأكيدات من مصادر داخل سوريا بمقتل البغدادى.

Advertisements

وقال مسئول بالبنتاجون، إن القوات الأمريكية شنت غارة جوية استهدفت رأس زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى، بعد أن وافق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على العملية قبل حوالى أسبوع، موضحا أن الغارة قد تكون أدت لمقتل البغدادى قرب قرية "بريشا" فى إدلب، حيث يقع مقر عدد من التنظيمات المتطرفة ومنها حراس الدين.