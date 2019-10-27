شكرا لقرائتكم خبر عن #البنا_شهيد_حقه_راجع يتصدر «تويتر» قبل بدء ثاني جلسات محاكمة راجح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر «هاشتاج» #البنا_شهيد_حقه_راجع موقع تويتر قبل ساعات من بدء المحاكمة بحوالى 90 ألف تغريدة في الثامنة صباح يوم الأحد، الذي يوافق ثانى جلسات محاكمة المتهمين الأربعة بقتل محمود محمد البنا المعروف إعلاميًا باسم شهيد الشهامة.

وعلق «مغردون» عبر الـ«الهاشتاج»: «حقك في قلب مصر كلها»، و«حقك مش هنسيبه وبإذن الله هنجيبه»، و«عشمنا في ربنا كبير.. كبير أوى»، و«يارب انت قادر متضيعش حق البنا شهيد الشهامة والرجولة»، و«و فيه حد يفارق ويسيبنا، إنما بيعيش جوا قلوبنا، بتغيب الشمس واسمه عمره ما يغيب».

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كان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم «محمد .راجح» وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة أنه عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم تجاه إحدى الفتيات نشر كتابات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» أثارت غضب المتهم الأول فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل تهديد، ثم اتفق مع عدد من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك «مطاوٍى» وعبوات تنفث مادة حارقة للعيون.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين اختاروا يوم الأربعاء التاسع من أكتوبر 2019 موعداً لارتكاب الجريمة، وتربص المتهمان «محمد .أ .ر» و«إسلام .ع» بالمجني عليه بموضع قرب شارع هندسة الري بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، وما إن ابتعد المجنى عليه عن تجمع لأصدقائه حتى تجمعا عليه فأمسكه الأول من تلابيبه مشهراً مطواة في وجهه، ونفث الثاني على وجهه المادة الحارقة، وعلت أصواتهم حتى سمعها أصدقاء المجني عليه فهرعوا إليه وخلصوه من بين أيديهم، ليركض محاولًا الهرب فتبعه المتهمان، حتى التقاه المتهم الثالث «مصطفى .ا» وأشهر «مطواة» في وجهه أعاقت هربه، وتمكن على اثرها من استيقافه ليعاجله المتهم الأول بضربة بـ«المطواة» بوجنته اليمنى أتبعها بطعنة بأعلى فخذه الأيسر، وذلك بعدما منعوا أصدقاءه من نجدته مستخدمين المادة الحارقة ليتركوه ملقى بجراحه، فنقله الأهالي إلى مستشفى تلا المركزى بينما هرب المتهمون على دراجة آلية قادها المتهم الرابع «إسلام .أ».