شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: افتتاح برج إشارات مطاى بخط الصعيد خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة السكة الحديد أنه سيتم افتتاح وتشغيل برج إشارات مطاى بالمنيا ضمن خطة تحديث نظم إشارات خط حديد بنى سويف/ أسيوط بطول 250 كم خلال أسبوعين، لافتا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية افتتاح وتشغيل ابراج إشارات أبو قرقاص ومغاغة والروضة بهذا المشروع.

يذكر أن هيئة السكة الحديد تنفذ حاليا 4 مشروعات لتحديث نظم إشارات خطوط السكة الحديد بإجمالى أطوال 989 كم وكلفة تصل إلى 17 مليار جنيه، من أجل زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية.