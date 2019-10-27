السكة الحديد: افتتاح برج إشارات مطاى بخط الصعيد خلال أسبوعين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة السكة الحديد أنه سيتم افتتاح وتشغيل برج إشارات مطاى بالمنيا ضمن خطة تحديث نظم إشارات خط حديد بنى سويف/ أسيوط بطول 250 كم خلال أسبوعين، لافتا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية افتتاح وتشغيل ابراج إشارات أبو قرقاص ومغاغة والروضة بهذا المشروع.
يذكر أن هيئة السكة الحديد تنفذ حاليا 4 مشروعات لتحديث نظم إشارات خطوط السكة الحديد بإجمالى أطوال 989 كم وكلفة تصل إلى 17 مليار جنيه، من أجل زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية.
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