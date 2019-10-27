شكرا لقرائتكم خبر عن CNN: أنباء عن تفجير البغدادى لنفسه بسترة ناسفة خلال الغارة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدرمطلع على الغارة الأمريكية شمال غرب سوريا، لـCNN إن البغدادى على ما يبدو فجر سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية، لافتا إلى أن تأكيد مقتل زعيم داعش ينتظر الانتهاء من تحليل عينات الحمض النووى.

وكالة الاستخبارات الأمريكية وفقا لمصادر ساعدت في تحديد مكان البغدادي، في حين أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب بصدد الإدلاء بـ"إعلان كبير"، الأحد، لافتة إلى أن الإعلان له علاقة بـ"السياسة الخارجية".

ترامب من جهته نشر تغريدة على صفحته بتويتر قائلا "أمر كبير للغاية قد حصل للتو"، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.