شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل زوجتى البغدادى خلال عملية القوات الأمريكية لاستهداف زعيم داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، فى تقرير لها، إن زوجتى أبو بكر البغدادى قتلتا خلال العملية التى شنتها القوات الخاصة الأمريكية، والتى أدت إلى مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابى.

وبحسب التقرير، فإن مصادر بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أكدت أن الهجوم لم يسفر عن مقتل أى أطفال إلا أن زوجتى البغدادى قاما بتفجير ستراتهما مما أدى إلى مقتلهما فى الحال.