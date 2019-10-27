شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بالبنتاجون: القوات الأمريكية شنت غارة جوية استهدفت رأس زعيم تنظيم داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول بالبنتاجون إن القوات الأمريكية شنت غارة جوية استهدفت رأس زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، بعد أن وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العملية قبل حوالي أسبوع، موضحا أن الغارة قد تكون أدت لمقتل البغدادي قرب قرية "بريشا" في إدلب، حيث يقع مقر عدد من التنظيمات المتطرفة ومنها حراس الدين.

وأضاف المسؤول بالبنتاجون - حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأحد، "أنه بالتزامن مع تقارير أفادت بتحليق مروحيات عسكرية أمريكية فوق محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، حيث كان البغدادي هدفا لعملية سرية للغاية في آخر معقل للمتطرفين في سوريا".

وكشف أن وزارة الدفاع أبلغت البيت الأبيض أنها واثقة من أن "الهدف القيم" هو قتل البغدادي، لكنها أشارت إلى أن المعنيين يجرون المزيد من التحقيقات للتأكد.