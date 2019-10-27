تقرير حكومى: 1000 منفذ ثابت ومتحرك لبيع المواد الغذائية بـ"منظومة أمان"

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وأشار التقرير الحكومى إلى الإجراءات المتخذة فى هذا الصدد، وفى مقدمتها التوسع فى منظومة "أمان" التى تستهدف بيع المواد الغذائية الأساسية والأدوات المكتبية بأسعار مخفضة، حيث وصل عدد المنافذ الثانية والمتحركة إلى 1000.
ونوة التقرير أيضًا، إلى إضافة 903 منافذ جديدة من مشروع جمعيتى لزيادة حجم السلع المعروضة مما وفر أكثر من 1806 فرص عمل للشباب.
ومن المقرر أن تكون هذه البيانات أمام بصر اللجنة الخاصة برئاسة النائب السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، والتى أعلنها الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لمناقشة بيان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الذى ألقاه بجلسة الثلاثاء الماضى، عن أداء الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق ويستمر العمل".
وتضم اللجنة فى عضويتها رؤساء اللجان النوعية للمجلس وعددها 25 لجنة وتشمل لجان الخطة والتعليم والصحة والدينية والقوى العاملة والاقتصادية والصناعة والطاقة والزراعة والإسكان وباقى اللجان، وتعد اللجنة الخاصة برئاسة "الشريف" تقريرا عن البيان لعرضه على المجلس فى جلسة عامة.
يذكر أن المادة 80 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن للمجلس أن يقرر بناء على ما يعرضه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة أو بحث قرار بقانون أو موضوع أو مسألة محددة، وإعداد تقرير فى شأنها للمجلس، ويختار رئيس المجلس رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة، ويخطر المجلس بأسمائهم فى أول جلسة، وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس فى شأن الموضوع الذى شكلت من أجله، أو بانتهاء عملها.
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