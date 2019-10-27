شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حكومى: 1000 منفذ ثابت ومتحرك لبيع المواد الغذائية بـ"منظومة أمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد التقرير المقدم من الحكومة أمام مجلس النواب تحت عنوان "مصر تنطلق ويستمر العمل"، والمعروض حاليًا أمام لجنة خاصة مُشكلة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، الحرص على توفير السلع الأساسية للمواطنين فى الأسواق. وأشار التقرير الحكومى إلى الإجراءات المتخذة فى هذا الصدد، وفى مقدمتها التوسع فى منظومة "أمان" التى تستهدف بيع المواد الغذائية الأساسية والأدوات المكتبية بأسعار مخفضة، حيث وصل عدد المنافذ الثانية والمتحركة إلى 1000.

ونوة التقرير أيضًا، إلى إضافة 903 منافذ جديدة من مشروع جمعيتى لزيادة حجم السلع المعروضة مما وفر أكثر من 1806 فرص عمل للشباب.

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ومن المقرر أن تكون هذه البيانات أمام بصر اللجنة الخاصة برئاسة النائب السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، والتى أعلنها الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لمناقشة بيان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الذى ألقاه بجلسة الثلاثاء الماضى، عن أداء الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق ويستمر العمل".