لقاء السيسي رئيس الحكومة والوضع العربي في صدر صحف اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

اهتمت صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد بعدد من قضايا لشأن المحلي، جاء في مقدمتها لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء لاستعراض التطورات الاقتصادية الإيجابية وفرص توفير العمل للشباب، كما اهتمت بعدد من القضايا الإقليمي والدولية.

فقد أبرزت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" لقاء الرئيس السيسي، فأشارت إلى أنه وجه رئيس الوزراء والوزراء بمواصلة بذل أقصى الجهد للبناء على ما حققته الدولة من تطورات إيجابية فى المؤشرات الاقتصادية ووضع أولوية الاستثمار فى القطاعات التي توفر فرص عمل جديدة للمواطنين لاسيما الشباب، كما وجه بتفعيل دور الصندوق السيادى بالشراكة مع القطاع الخاص لتوفير فرص استثمارية فى أصول وقطاعات جديدة ومستحدثة، كما وجه بتفعيل دور الصندوق السيادي المصري.

وحول الاجتماع، نقلت الصحف تصريحا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، قال فيه :إن الاجتماع تناول تطورات مؤشرات الاقتصادية الكلية ، كما تناول عرض استراتيجية عمل صندوق مصر السيادي.

وفي سياق آخر، أشارت الأهرام إلى أن عناصر من قوات المظلات المصرية وصلت إلى العاصمة الباكستانية إسلام اباد للمشاركة ضمن أنشطة وفعاليات التدريب المصرى الباكستانى المشترك فجر الشرق والذى تستضيفه دولة باكستان ويستمر على مدار أسبوعين وتشارك خلاله عناصر من القوات الخاصة المصرية والباكستانية والأردنية وعدد من الدول بصفة مراقب.

محليًا، أشارت الصحيفة إلى أن هيئة السلع التموينية بدأت إجراء تعاقدات جديدة لزيادة أرصدة من السلع الأساسية حيث تم إجراء مناقصة لاستيراد 78 ألف طن زيت عباد وفول صويا من الخارج لتصل أرصدة الزيت إلى حوالى 250 ألف طن تكفى لاحتياجات 4 أشهر وتساهم في ضبط الأسواق ومنع أي محاولات للاحتكار.

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وبشأن قمة عدم الانحياز في أذربيجان، قالت صحيفة "الأهرام" إن سامح شكرى وزير الخارجية أكد ضرورة اتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب وقيام مجلس الأمن بالدور المنوط به في محاسبة الأنظمة المتورطة في دعمه ، مشيرا إلى استخدام أنظمة دول بعينها للإرهاب كوسيلة لتحقيق أهدافها السياسية ، وأوضحت الصحيفة أن تصريحات الوزير جاءت خلال البيان الذي ألقاه أمس أمام القمة الثامنة عشرة لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز في العاصمة الأذربيجانية باكو تحت عنوان التمسك بمبادىء باندونج لضمان استجابة مشتركة ملائمة لتحديات العالم المعاصر.

وحول تطورات الوضع في كل من لبنان والعراق في ضوء استمرار المظاهرات الاحتجاجية في البلدين أمس ، أشارت الصحيفة إلي أن وزارة الداخلية العراقية أكدت أنها لم تستخدم الأسلحة النارية أو القوة المفرطة تجاه المتظاهرين ونفت مسؤوليتها عن قتل المتظاهرين فى احتجاجات الجمعة الدامية فى وقت ارتفعت فيه حصيلة الضحايا أمس إلى 40 قتيلا و3000 مصاب.

وأشارت إلى أنه في لبنان، أعلنت الحكومة تعطيل الدراسة في جميع المدارس إلى أجل غير مسمي في الوقت الذي يتزايد فيه عدد المتظاهرين بالعاصمة بيروت ، ويصرون على ضرورة تنفيذ مطالبهم المتمثلة في رحيل زعماء القوى السياسية التي يحملونها سبب ما وصفوه بالانهيار الاقتصادي في البلاد.

من جانبها، أبرزت صحيفة الجمهورية البيان الذي ألقاه سامح شكري وزير الخارجية أمام قمة عدم الانحياز في أذربيجان بشأن تطورات الوضع في شمال سوريا ، فأشارت إلى أن مصر طالبت في البيان بالوقف الفوري للعدوان على شمال سوريا وانسحاب القوات المعتدية والبدء الفوري فى العملية السياسية.

وحول اجتماعات التحالف الدولي ضد داعش في أبوظبي ، أشارت الجمهورية إلى أن مصر أكدت ضرورة معالجة ظاهرة الإرهاب من منظور شامل يتضمن الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية بالتوازى مع موقف دولي موحد يتصدى للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره دون تمييز حيث تنبع كافة التنظيمات التكفيرية من ذات المصدر الايديولوجى المتطرف الذى أسسته جماعة الأخوان الإرهابية.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الموقف جاء في كلمة المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أمام اجتماعات مجموعة عمل استراتيجية الاتصال ضد تنظيم داعش بابوظبى ، وشدد في كلمته على ضرورة منحاسبة الدول التي تلعب دورا في إطار التحريض على الإرهاب ودعمه من خلال تمويل وتسهيل تحركات العناصر الإرهابية ، او من خلال إتاحة منابرها الإعلامية والسياسية لنشر الإيديولوجيات المتطرفة والإضرار بالمجتمع الدولي.​