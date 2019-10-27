حدث ليلاً| بيان مرتقب لترامب وتصريح لآبي أحمد عن مؤامرة وتكهنات حول البغدادي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أحداثًا مهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما أعلنه البيت الأبيض عن بيان وُصف بالمهم، من المقرر أن يُدلي به الرئيس الأمريكي عصر اليوم، وما أعقب ذلك من أنباء عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك فضلاً عما شهده الداخل المصري من واقعة اعتداء على طبيب داخل مستشفى الهلال بالقاهرة، وغيرها من الأخبار.

الاعتداء على طبيب بمستشفى الهلال.. والنقابة: هُدد

محليًا، قالت نقابة الأطباء إن طبيبًا بمستشفى الهلال في القاهرة تعرض لاعتداء من قبل أحد الأشخاص أثناء تأدية عمله داخل المستشفى.

وكشفت النقابة تفاصيل الواقعة، في بيان صدر في الساعات الأولى من صباح اليوم.

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الصحة تحسم الجدل بشأن وفاة تلميذ بـ"الالتهاب السحائي" بالغربية

أكدت وزارة الصحة والسكان، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة بالالتهاب السحائي بين تلاميذ المدارس سواء بمحافظة الغربية، أو محافظات الجمهورية المختلفة، نافيةً بذلك ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام عن وفاة تلميذ بإحدى مدارس محافظة الغربية، بمرض الالتهاب السحائي الوبائي.

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نقيب الصحفيين: 8 إجراءات منتظرة ضد رئيس الزمالك بعد منع الأعضاء

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، رفضه التام لقرارات إدارة نادي الزمالك "المخالفة للقانون" بمنع الصحفيين أعضاء النادي من دخوله. كما أكد أنه بصدد تقديم مشروع قرار إلى مجلس النقابة في اجتماع الثلاثاء المقبل، يتضمن 8 إجراءات ضد رئيس الزمالك.

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البيت الأبيض: ترامب يُدلي بتصريح "مهم" اليوم

ودوليًا، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي، أن الرئيس دونالد ترامب سيدلي بـ"بيان مهم" في تمام التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت جرينتش). ولم يكشف المتحدث عن مزيد من التفاصيل، إلا أن هذا الإعلان جاء عقب تغريدة لترامب أشار فيها إلى "شيء كبير جدًا حدث".

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وسائل إعلام أمريكية: البغدادي قُتل وامرأتان في إدلب

وفي السياق، نقلت قناة وسائل إعلان أمريكية عن مصادر عسكرية أن القوات الأمريكية قتلت ما يُرجح أن يكون زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، وذلك في عملية عسكرية بمدينة إدلب شمالي سوريا.

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آبي أحمد يندد بـ"محاولة لإثارة أزمة عرقية ودينية" في إثيوبيا

وفي سياق آخر، ندّد رئيس الحكومة الإثيوبيّة -الحائز على نوبل للسّلام- آبي أحمد بما أسماه "محاولة لإثارة أزمة عرقيّة ودينيّة"، وذلك في أول تصريح له بعد أعمال عنف أسفرت عن مقتل 67 شخصًا هذا الأسبوع خلال تظاهرات مناهضة لحكومته.

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ارتفاع عدد قتلى احتجاجات العراق إلى 67 شخصًا

وعربيًا، ارتفع عدد قتلى احتجاجات اليومين الماضيين في العراق إلى 67 شخصًا، فضلاً عن إصابة المئات، بينما أمر رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، السبت، قائد جهاز مكافحة الإرهاب بالانتشار في شوارع العاصمة ومدينة الناصرية بجنوب البلاد.

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