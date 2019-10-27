أخبار مصر | قرار هام لوزيرة الصحة عقب الاعتداء على طبيب بمستشفى الهلال

أصدرت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، قرارا بتوجه رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة الدكتور محمد ضاحي، ورئيس الشئون القانونية في الوزارة، إلى مستشفى الهلال بشارع رمسيس؛ لمتابعة واقعة التعدي على طبيب.

وكان أهالي مريض، قد اعتدوا، منذ قليل، على طبيب عظام، بمستشفى الهلال في القاهرة.

وحصلت "الخليج 365"، على التقرير الطبي الذي يصف حالته، والذي أشار إلى أن درجة وعيه متدهورة، وهو محجوز حاليًا تحت الرعاية الطبية في مقر المستشفى.

ويتواجد الآن، بمقر مستشفى الهلال، كل من: مقرر لجنة الشباب في النقابة العامة للأطباء، وأمين عام نقابة القاهرة الفرعية، ومقرر لجنة الإعلام في نقابة القاهرة، للوقوف بجانب الطبيب المعتدي عليه.