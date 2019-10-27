أخبار مصر | قرار هام لوزيرة الصحة عقب الاعتداء على طبيب بمستشفى الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار هام لوزيرة الصحة عقب الاعتداء على طبيب بمستشفى الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصدرت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، قرارا بتوجه رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة الدكتور محمد ضاحي، ورئيس الشئون القانونية في الوزارة، إلى مستشفى الهلال بشارع رمسيس؛ لمتابعة واقعة التعدي على طبيب.
وحصلت "الخليج 365"، على التقرير الطبي الذي يصف حالته، والذي أشار إلى أن درجة وعيه متدهورة، وهو محجوز حاليًا تحت الرعاية الطبية في مقر المستشفى.
ويتواجد الآن، بمقر مستشفى الهلال، كل من: مقرر لجنة الشباب في النقابة العامة للأطباء، وأمين عام نقابة القاهرة الفرعية، ومقرر لجنة الإعلام في نقابة القاهرة، للوقوف بجانب الطبيب المعتدي عليه.
ورفض مدير المستشفى، كتابة محضر باسم المنشأة، مخالفا بذلك قرارات الجمعية العمومية.