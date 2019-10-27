أخبار مصر | عاجل.. الاعتداء على طبيب بمستشفى الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الاعتداء على طبيب بمستشفى الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتدى أهالى مريض، منذ قليل، على طبيب عظام، بمستشفى الهلال في القاهرة.

وحصلت "الخليج 365"، على التقرير الطبي الذي يصف حالته، والذي أشار إلى أن درجة وعيه متدهورة، وهو محجوز حاليًا تحت الرعاية الطبية في مقر المستشفى.

ويتواجد الآن، بمقر مستشفى الهلال، كل من: مقرر لجنة الشباب في النقابة العامة للأطباء، وأمين عام نقابة القاهرة الفرعية، ومقرر لجنة الإعلام في نقابة القاهرة، للوقوف بجانب الطبيب المعتدي عليه.