مصر | داخل صيدلية ببولاق الدكرور.. ضبط 3 آلاف قرص مخدر و19 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل صيدلية ببولاق الدكرور.. ضبط 3 آلاف قرص مخدر و19 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داهم ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات صيدلية بمنطقة بولاق الدكرور، وضبط داخلها أكثر من 3 آلاف قرص مخدر، 19 ألف جنيه، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، مفاده بورود معلومات اكدتها التحريات لمدير وضباط إدارة مكافحة المخدرات بالقطاع مفادها قيام "صفوت.م.ع.ا"، 56 سنة، صيدلي ومالك صيدلية كائنة بشارع همام دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بمزاولة نشاطا إجراميأ تخصص في الاتجار بالعقاقير المخدرة، متخذا من الصيدلية مسرحا لمزاولة نشاطة الاثم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والإستعانة بالمصادر السرية والتأكد من صحة ما ورد من معلومات، تم إعداد مأمورية لضبطه بالتنسيق مع التفتيش الصيدلي، وباستهدافه أمكن ضبطه بالصيدلية ملكه وعثر بداخلها على 2466 قرص لعقاقير (الاموتريل، الابتريل، الكالمبال، الزولام )، 475 قرص لعقاقير (ليركا، كيميريكا، لورين)، 72 قرص لعقار الترامادول المخدر، هاتف محمول، مبلغ 19 ألف و137 جنية مصري، وبلغت إجمالي المضبوطات 3013 قرص مخدر.

وبمواجهته اعترف بحيازته للعقاقير المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجاري العرض علي النيابة العامة لتولى التحقيقات.

