مصر | بـ6 كيلو بانجو وفرد خرطوش.. سقوط ديلر أطفيح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ6 كيلو بانجو وفرد خرطوش.. سقوط ديلر أطفيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في القبض على واحد من تجار المخدرات بمركز أطفيح وبحوزته 6 كيلو بانجو وسلاح ناري، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات اكدتها التحريات للنقيب محمد جمال محجوب الضابط بوحدة مباحث مركز شرطة أطفيح مفادها قيام "صابر. س. م.ف"، 33 سنة، عاطل، مقيم عرب الاشرفية بدائرة المركز، بمزاولة نشاطا إجراميأ في الإتجار بالمواد المخدرة، متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الاجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة ما ورد من معلومات وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة ضبط المتحري عنه، وبإعداد مأمورية لضبطه تمكنت القوات من ضبطه بمسكنه وعثر وبحوزته 2 لفافة كبيرة الحجم تحتوي نبات البانجو المخدر وزنت 6 كيلو جرام، فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم.

وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن النفس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بمعرفة العميد تامر ثروت مأمور مركز شرطة أطفيح، وأحاله اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة للنيابة العامة لتولى التحقيقات.

