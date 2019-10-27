مصر | خلال مداهمات أمنية بالجيزة.. سقوط 54 تاجر مخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال مداهمات أمنية بالجيزة.. سقوط 54 تاجر مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 56 متهم – 54 اتجار- 2 تعاطي، عثر بحوزتهم على 10 كيلو جرام حشيش – 662 أقراص مخدرة – 1450 جرام إستروكس – 186 جرام هيروين – 120 جرام فودو – 180 كجم بودر، وفي مجال قضايا الأسلحه النارية تم ضبط 11 متهم – 11 دفاع عن النفس – ضبط بحوزتهم بندقية خرطوش بامب اكشن عيار 12 مم – 8 فرد خرطوش محلى الصنع – 2 طبنجة عيار 9 مم - 16 طلقه مختلفة الأعيرة.

وفي السياق ذاته كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في وقت سابق عدة حملات لملاحقة الخارجين عن القانون بنطاق المحافظة، ومداهمة الأوكار الإجرامية، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، فضلا عن ضبط تجار المخدرات ومتعاطيه في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 49 متهم – 46 اتجار- 3 تعاطي عثر بحوزتهم على 2695 جرام حشيش – 3885 أقراص مخدرة – 730 جرام إستروكس – 83 جرام هيروين – 110 جرام شادو – 35 كجم افيون، وفي مجال قضايا الأسلحه النارية تم ضبط 10 متهمين – 10 دفاع عن النفس – ضبط بحوزتهم بندقية خرطوش بامب اكشن عيار 12 مم – 9 فرد خرطوش محلى الصنع – 10 طلقات عيار 12 مم.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

