مصر | خلال حملات أمنية.. ضبط 18 شخصا مشتبه بهم في المنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات أمنية.. ضبط 18 شخصا مشتبه بهم في المنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 55 كرسى – خلاطة – 2 ترولي – 2 شمسية - 10 ترابيزة – 2 ميزان – 3 استاند – 60 لوح خشب – 5 اوتاد حديدية – 2 ثلاجة وبلغ الإجمالي 187 حالة تعديات على الطريق العام، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 4 مضايقة سائحين- 18 اشتباه– بائع متجول – 2 تسول.

وفي سياق متصل كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة في وقت سابق عدة حملات بالمنطقة الأثرية بالهرم لرفع الاشغالات والمعوقات التي تعوق حركة سير المشاة والسيارات بالمنطقة، وملاحقة الخارجين عن القانون، وأسفرت جهود تلك الحملات في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 65 كرسى – برويطة – 250 سيخ حديد – خلاطة - 5 ترابيزة – 2 ميزان – 5 استاند – 150 لوح خشب – 5 فرش لبيع الخبز – 2 ونش، وبلغ الإجمالي 486 حالة تعديات على الطريق العام، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم تنفيذ حكم جزئى - وضبط 9 اشتباه– 2 بائع متجول – 4 تسول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.