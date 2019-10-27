شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تجهيز الأرض وتوفير التقاوى لبدء زراعة القمح بمشروع المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من كافة التجهيزات من حرث التربة والتسوية بالليزر، وتوفير التقاوى المنتقاة ومبكرة النضج بمشروع غرب المنيا لبدء زراعة محصول القمح.

قال الدكتور أيمن عبد العال رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، ومدير مشروع غرب غرب المنيا، فى تصريحات ”الخليج 365”، إنه تم الانتهاء من تجهيز الأرض وتوفير التقاوى بمشروع المنيا لبدء زراعات موسم القمح، بالإضافة إلى مواصلة زراعة محصول بنجر السكر بمشروع المنيا، وذلك للوصول إلى المستهدف زراعة 3500 فدان من محصول البنجر كمرحلة أولية قابلة للزيادة.

وأضاف رئيس قطاع الإنتاج، أنه تم الانتهاء من تجهيز الأرض وتوفير تقاوى القمح، لمساحات مستهدفة تبلغ 1000 فدان قمح الموسم الزراعى الشتوى بالمشروع، مؤكدا أنه سيتم بدء زراعة محصول القمح الشتوى بمشروع غرب المنيا خلال أيام، موضحا أن المساحات المستهدفة زراعتها من محصول القمح قابلة للزيادة.