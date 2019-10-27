شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ضوابط لاختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة، التى تنطلق 6 يونيو 2020، الخليج 365 يقدم فى 7 معلومات أبرز ضوابط اختيار رؤساء لجان السير والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة. 1- الكفاءة والخبرة فى العمل بأن يكون قد سبق وشارك فى أعمال امتحانات الثانوية العامة. 2-عدم حصوله على جزاء بامتحانات الثانوية العامة العام الماضى. 3- عدم وجود مانع قانونى لدى المتقدم. 4- اجتياز المقابلة الشخصية التى تعقد للمتقدمين. Advertisements 5- الموافقة الأمنية على المتقدمين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل. 6- التقدم وتسجيل البيانات بشكل إلكترونى على موقع الوزارة. 7- عدم وجود أقارب له من الدرجة الثانية تمنعه من الإشتراك فى أعمال امتحانات الثانوية العامة.

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