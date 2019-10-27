شكرا لقرائتكم خبر عن "اسمك مش عاجبك".. خطوات هامة لتغيير الاسم بأقل جهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين على إمكانية تغيير أسمائهم، داخل الوثائق الرسمية طبقاً للقانون من خلال إدارة الأحوال المدنية، و"الخليج 365" يوضح كيفية تغيير الاسم الخاص بالوثائق الرسمية.

يقول المحامى خالد محمد، إن تغيير الاسم جائز ويحتاج لبعض المستندات الهامة هى:

1- شهادة ميلاد كمبيوتر.

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2- صورة من قسيمة الزواج (والأصل) الأب والأم.

3- صور من رقم القومي الأب والأم.

4- توكيل من الأب بتغيير الاسم.



وأضاف المحامى بالنقض، إن تلك المستندات تقدم للسجل المدنى الأقرب لكل مواطن، ومن ثم الانتقال لمديرية الأمن التابع لها لاستخراج استعلام ميلاد ووفاة، للتأكد من عدم تشابه الاسم مع أى مولود أو متوفى، مضيفاً أنه وبعد استلام طلب تغيير الاسم يتم التوجه للأحول المدينة، واستخراج شهادة ميلاد جديدة بالاسم المستحدث.