10 خطوات وآليات لإصدار شهادة صلاحية مزاولة المهنة للمعلمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماع الأكاديمية المهنية للمعلمين لمناقشة آليات إصدار شهادة صلاحية مزاولة المهنة. وفيما يلى نستعرض آليات إصدار شهادة صلاحية مزاولة المهنة للمعلمين فى 10 نقاط:

1- نظمت الأكاديمية 8 أكتوبر الجارى ورش عمل حضرها عمداء كليات التربية من جميع الجامعات وخبراء التعليم والمجالس الاستشارية. 1- نظمت الأكاديمية 8 أكتوبر الجارى ورش عمل حضرها عمداء كليات التربية من جميع الجامعات وخبراء التعليم والمجالس الاستشارية. 2- شاركوا فى وضع خطط لتطوير شهادة الصلاحية التى تمنحها الأكاديمية للمعلم. 3- تعاون مع كليات التربية والجهات التدريبية المختصة لصالح المعلم والعملية التعليمية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمعلمين. 4- تأهيل المعلمين واستحداث آليات التدريب والتطوير على أحدث المهارات مع مجموعة من الخبراء داخل وخارج مصر لكى تتوافق مهارات المعلم. 5- إصدار شهادة صلاحية مزاولة المهنة ضرورة لضمان جودة عالية للتعليم والمعلم. Advertisements 6- ستكون شهادة الصلاحية بديلة لمنظومة الترقى الحالية والتى لا تتناسب مع خطة الدولة للتنمية البشرية. 7- الرخصة تقيس المهارات والخبرة، وتعالج جميع المشاكل التى تواجه المعلمين بالمنظومة الحالية. 8- سيكون الحصول على شهادة مزاولة المهنة "بمعايير دولية" لضمان توفر المهارات الحقيقية. 9- تضمن شهادة الصلاحية تسويق المعلم المصرى إقليميََا لتعود لمصر الريادة والمكانة. 10- ستضع الوزارة ضوابط الحصول عليها وإجراءاتها والتى سيكون من أهمها تحقيق نتائج إيجابية ومتقدمه لدى المعلم.

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