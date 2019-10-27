شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: أنباء عن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شبكة سكاى نيوز عربية، فى نبأ عاجل لها أن هناك أنباء عن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى. يذكرأن، قال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي اليوم الأحد "السبت بالتوقيت المحلى" إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم الإدلاء ببيان هام فى البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش)، حسبما ذكرت قناة العربية. Advertisements ولم يذكر المتحدث تفاصيل أخرى. وكان ترامب قد كتب في تغريدة في وقت سابق "شيء كبير للغاية حدث للتو". ويتعرض ترامب للضغط بسبب تحقيق مساءلة يقوده الديمقراطيون ويواجه انتقادات شديدة بسبب قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا.

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