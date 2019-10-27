شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى" تعلن الطوارئ بجميع محطات رفع المياه.. وتؤكد: مستعدون لنوة المكنسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الموارد المائية والرى، الاستعداد للنوات القادمة وخصوصًا نوة المكنسة من خلال رفع حالة الطوارئ لكافة محطات رفع المياه التابعة للوزارة، وأيضًا المتابعة المستمرة للمجارى المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة وسحب المياه الزائدة فى الأراضى الزراعية.

وأوضحت الوزارة، أنه جرى التنسيق مع المحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع فترة السيول من خلال تكليف مسئول من قبل كل محافظة، وتشكيل غرفة عمليات مركزية ترتبط بالغرف الفرعية بالمحافظات المؤهلة لسقوط الأمطار بها خلال الفترة المقبلة، علاوة على متابعة استكمال أعمال لمخرات السيول، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والمحافظات، حيث تم الانتهاء من أعمال تطهير مخرات السيول وشبكات الترع والمصارف لمجابهة السيول.

الجدير بالذكر أنه يوجد منظومة للإنذار المبكر أنشأتها الوزارة للنبؤ بالأمطار، وتحديد كمياتها وشدتها، ومن خلالها تتخذ أجهزة الوزارة بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية كافة الاستعدادات لمجابهة السيول والحد أو المنع من آثارها التدميرية من خلال وحدة التنبؤ بالأمطار التابعة للمركز التنبؤ مسئولة عن تحديد شدة الأمطار المتوقعة على البلاد دون الإشارة إلى درجات الحرارة ولا حالة البحر، وذلك بهدف اتخاذ إجراءات تخفيض مناسيب الترع والمصارف حتى ﻻ تحدث مشاكل لمستخدمى شبكة المجارى المائية باعتبار أن الوزارة مسئولة عن توفير كافة اﻻحتياجات للبلاد من زراعة وشرب وصناعة وملاحة نهرية.