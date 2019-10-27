شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: توفير التقاوى وزيادة الصادرات والإنتاج السمكى إنجاز للزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن وزارة الزراعة حققت إنجازات كثيرة فى كثير من القطاعات الزراعية، لافتا أنه فى مجال إنتاج وتوفير التقاوى، قام مركز البحوث الزراعية، بإنجازات كبيرة باستنباط أصناف جديدة من الأرز تتحمل الجفاف وتنضج مبكرا وتنتج أكثر وكذلك فى كثير من تقاوى الحبوب كالقمح والفول وفى مجال توفير التقاوى فإن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، وفرة الكثير من تقاوى الحبوب المعتمدة ذات الجودة العالية.

وأضاف نقيب الفلاحين، أن أكبر إنجازات وزارة الزراعة كان فى إنتاج الأسماك، حيث وصل إلى 1.8 مليون طن سنويًا، لتحتل المرتبة الأولى إفريقيًا والثامنة عالميًا فى الاستزراع السمكى، متابعا أن القطاع الداجنى حقق بفضل الجهود الكبيرة المبذولة من وزارة الزراعة طفرة فعلية، حتى وصلت الإنتاجية السنوية إلى أكثر من 900 مليون طائر لإنتاج ما يقرب من مليون ونصف المليون طن لحوم بيضاء تقريبا كل عام.

وأكد "أبو صدام"، أن قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة لم يدخر جهدا ليحقق حلم الفلاحين فى امتلاك كارت الفلاح الذكى، لتدخل مصر عصر تكنولوجيا المعلومات الزراعية حيث بدأ فعليا تطبيق الكارت الذكى فى محافظتى الغربية وبورسعيد، موضحا أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تبذل قصارى جهدها فى مشروع غرب المنيا وهو استصلاح وتنمية مساحة 20 الف فدان بغرب غرب المنيا، ليكون نموذج لزراعة الصحراء ونواة لتنمية الصعيد.

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وأوضح نقيب الفلاحين، أنه لا يمكن إغفال الدور الكبير الذى يقوم به جهاز تحسين الأراضى، لعمليات التسوية الدقيقة للتربة باستخدام الجرارات الزراعية عالية القدرة والقصابيات الموجهة بأشعة الليزر، وتطهير الشبكات الحقلية لنظامى الرى والصرف المكشوف والترع والمساقى.

وأشار إلى أن ارتفاع الصادرات الزراعية إلى لـ4.8 مليون طن، هذا العام مقابل 4 ملايين و570 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضى يعد من أعظم إنجازات الزراعة ونجاحا كبيرا للحجر الزراعى المصرى يزيد سمعة الحاصلات الزراعية المصرية تحسنا ويساعد على فتح أسواق تصديرية جديدة ويساهم فى إنعاش القطاع الزراعى.

وأكد أن هناك جهودا يقوم بها قطاع الخدمات الزراعية، والإدارة المركزية لحماية الأراضى، ووكلاء ومدراء الزراعة بمحافظات الجمهورية، برصد وتتبع أى حالة تعدى على الأراضى الزراعية واتخاذ جميع الإجراءات ضد مرتكبيها، قلص الاعتداء على لأراضى الزراعية بالبناء أو التشوين أو التجريف، مما يعد انجازا يضاف إلى إنجازات الوزارة.