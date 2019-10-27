شكرا لقرائتكم خبر عن البابا ثيؤدوروس يترأس غدا صلوات القداس بكنيسة قسطنطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا لكنيسة الروم الأرثوذكس، غدا الاثنين 28 أكتوبر الجارى، صلاة القداس الإلهى فى كنيسة القديسَيّن قسطنطين وهيلانة التابعة للجمعية اليونانية بالقاهرة، يأتى ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطنى لليونان.

وكان البابا ثيودروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا لكنيسة الروم الأرثوذكس، قد ترأس 28 سبتمبر الماضى احتفالات الكنيسة بتجديد كنيسة الإمبراطور قسطنطين ووالدته الإمبراطورة هيلانة الملكة، بشارع الجلاء بالقاهرة.

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ويبلغ عدد الروم الأرثوذكس فى العالم 250 مليون تقريبًا، بالنسبة لكلمة أرثوذكس فهى تشير إلى الإيمان المستقيم أو الحق.

هى كنيسة متواجدة فى مصر منذ قرون تصلى باللغة اليونانية ويرأسها حاليًا البابا ثيؤدورس بابا الإسكندرية منذ عام ‏2001‏ وهو البابا رقم‏126‏ فى سلسة البابوات للروم الأرثوذكس وهو بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا وحاصل على الجنسية المصرية‏.

ويبلغ عدد بطريركيات وكنائس الروم الأرثوذكس فى العالم27 بطريركية، وعدد أتباعها 800 مليون على مستوى العالم أيضا.