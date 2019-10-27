شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر موعد لتقديم طلبات الترشح لانتخابات نادى القضاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلق اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، مساء اليوم الأحد، باب تلقى طلبات الترشح للانتخابات الكلية لنادى القضاة.

واستقبلت اللجنة طلبات الترشح منذ الاثنين 21 أكتوبر ولمدة 7 أيام من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء، عدا يوم أمس الجمعة، حيث تلقت اللجنة الأوراق من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة السادسة مساء.

واللجنة المشرفة على الانتخابات هى المعنية بكافة خطوات ومراحل هذه الانتخابات وإدارتها، وهى صاحبة القرار فى أى إجراء، وذلك بداية من تلقى أوراق الترشح ومرورا بتلقى الطعون والاعتراضات على المرشحين والفصل فيها، ثم إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وبدء مرحلة الدعاية الانتخابية.

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وقبل بدء عملية الاقتراع تحدد اللجنة القواعد المتعلقة بعملية التصويت، والتى من بينها التأكيد على أن التصويت يكون بكارنيه النادى أو البطاقة الشخصية، وكذا تحدد مواعيد الاقتراع، ساعة بدايته وانتهائه، ولها أن تمد عملية الاقتراع لساعة أو اثنين بعد الموعد المحدد لانتهائه.

ومن المقرر أن تفتح اللجنة باب الطعون والاعتراضات على المرشحين بدءا من غدا الاثنين، وتعلن بعد ذلك القائمة النهائية للمرشحين.

وتجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر المقبل، بعد أن انتهت المدة القانونية لوجود المجلس الحالى والذى يترأسه المستشار محمد عبد المحسن، والمحددة فى اللائحة الداخلية للنادى، حيث كان مجلس الإدارة قد أعلن رسميا عن مواعيد الانتخابات فى 10 أكتوبر الجارى.

وتكون الانتخابات كلية على مستوى مقاعد مجلس الإدارة كاملة وعددها 17 مقعدا، هى: مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.