اعرف حقك.. 8 وسائل إثبات حددها القانون لحسم النزاعات القضائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد القانون المصرى وسائل الإثبات وبين قيمة كل وسيلة من تلك الوسائل، ومدى قوتها القانونية، فى تثبيت وضع قانونى معينة أو حفظ حق.ويرصد ”الخليج 365” وسائل الإثبات فى القانون:
الكتابة:
هى الورقة المكتوبة المثبتة لواقعة قانونية معينة، وإما أن تكون كتابة رسمية أو كتابة عرفية.شهادة الشهود:
هى إخبار شخص أمام القضاء بواقعة حدثت من غيره، ويترتب عليها حق لغيره.القرائن :
استنباط أمر مجهول من آخر معلوم، وهذا الاستنباط قد يقوم به المشرع نفسه وقد يقوم به القاضى.
هى الحكم النهائى فى قضية معينة يكون حجة قاطعة بالنسبة لما تم الفصل فيه.الإقرار:
اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.اليمين :
دليل يلجأ إليه الخصم إذا عجز عن إثبات حقه، فيحتكم إلى ذمة خصمه.المعاينة:
انتقال المحكمة أو انتداب أحد قضاتها لمعاينة الشىء المتنازع عليه.الخبرة :
انتداب واحد أو أكثر من أهل الخبرة الفنية لمعاونة المحكمة فى مسألة لا يفترض فى القاضى أن يلم بها.
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