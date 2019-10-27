شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حقك.. 8 وسائل إثبات حددها القانون لحسم النزاعات القضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد القانون المصرى وسائل الإثبات وبين قيمة كل وسيلة من تلك الوسائل، ومدى قوتها القانونية، فى تثبيت وضع قانونى معينة أو حفظ حق.

ويرصد ”الخليج 365” وسائل الإثبات فى القانون:

الكتابة:

هى الورقة المكتوبة المثبتة لواقعة قانونية معينة، وإما أن تكون كتابة رسمية أو كتابة عرفية.

شهادة الشهود:

هى إخبار شخص أمام القضاء بواقعة حدثت من غيره، ويترتب عليها حق لغيره.

:

القرائن

استنباط أمر مجهول من آخر معلوم، وهذا الاستنباط قد يقوم به المشرع نفسه وقد يقوم به القاضى.

Advertisements

حجية الأمر المقضى:

هى الحكم النهائى فى قضية معينة يكون حجة قاطعة بالنسبة لما تم الفصل فيه.

الإقرار:

اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.

:

اليمين

دليل يلجأ إليه الخصم إذا عجز عن إثبات حقه، فيحتكم إلى ذمة خصمه.

:

المعاينة

انتقال المحكمة أو انتداب أحد قضاتها لمعاينة الشىء المتنازع عليه.

:

الخبرة

انتداب واحد أو أكثر من أهل الخبرة الفنية لمعاونة المحكمة فى مسألة لا يفترض فى القاضى أن يلم بها.