شكرا لقرائتكم خبر عن 13 هيئة مطلوب حضورها أمام "خطة البرلمان".. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الواردة بتقريرها العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2017/2018، إن اللجنة ستعقد 4 اجتماعات على مدار الأسبوع الجارى بحضور ممثلى 13 هيئة، لمتابعة تنفيذ التوصيات التى تخص تلك الهيئات. ونستعرض خلال السطور التالية الـ13 هيئة المطلوب حضورها أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: 1. الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى. 2. الهيئة العامة للطرق والكبارى. 3. الهيئة العامة للتنمية السياحية. 4. الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. 5. الهيئة الوطنية للإعلام. 6. الهيئة العامة للتنمية الصناعية. Advertisements 7. الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات. 8. الهيئة المصرية العامة للبترول. 9. هيئة الأوقاف المصرية. 10. الهيئة المصرية العامة للمساحة. 11. الهيئة العامة للسلع التموينية. 12. الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. 13. الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 13 هيئة مطلوب حضورها أمام "خطة البرلمان".. اقرأ التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.