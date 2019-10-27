شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رحلة تناقضات المقاول الهارب من "عايز فلوسى" إلى "عايز ثورة" والان مع تفاصيل الخبر
تلك الرحلة يرصدها الفيديو التالى، موضحا كل التناقضات التى طرأت على حديث وخطاب المقاول الهارب، الذى تحول من باحث عن أمواله، إلى مناضل، خبير، سياسى، وفجأة ثورى لم تفلح له دعوة أو هدف، وتكشفت حوله أسرار وتناقضات كثيرة ذكرها هو على لسانه فى لقاءاته من بدايتها وحتى ظهوره الأخير على قناة بى بى سى، والذى استكمل فيه رحلة تناقضاته.
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