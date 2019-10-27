تعرف على طريقة الإبلاغ عن جرائم الإنترنت من المنزل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل كثير من المواطنين عن كيفية الإبلاغ عن جرائم الانترنت، خاصة سرقة الحسابات والابتزاز والسب والقذف والتشهير وبث الشائعات وغيرها من الجرائم. ويقدم ”الخليج 365” للمواطنين في خطوات بسيطة كيفية الإبلاغ عن جرائم الانترنت: 1ـ يستطيع المواطنون تقديم البلاغات الخاصة بجرائم الإنترنت بالمكان المخصص لتقديم البلاغات فى وحدة تلقى بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية، فضلاً عن تقديم البلاغات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية. 2ـ ويمكن للمواطن التواصل مع مباحث الإنترنت عن طريق الاتصال بـ"الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات" على الرقم "0224065052 -0224065051" أو الخط الساخن "108" بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات.

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