شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة ماسة نادرة قيمتها 1.8 مليون دولار من معرض مجوهرات يابانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث الشرطة اليابانية عن ماسة يبلغ وزنها 50 قيراطاً وقيمتها 1.8 مليون دولار، سرقت من معرض دولى للمجوهرات فى يوكوهاما بالقرب من طوكيو.

وشوهدت هذه القطعة النادرة، بحسب صحيفة الشرق الأوسط، آخر مرة خلال المعرض التجارى الدولى، وقد كانت الماسة فى عارضة زجاجية حتى الخامسة مساءً، وبعد وقت إغلاق المعرض، اختفت الماسة، وفقاً للشرطة.

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وقال ناطق باسم الشرطة أمس السبت، إنه يعتقد أن الماسة سرقت فى وقت متأخر من الليل من المعرض المزدحم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس». ولم يتم القبض على أحد حتى الآن.

وبحسب الوكالة، يفحص المحققون مقاطع فيديو من كاميرا المراقبة، والتى أظهرت رجلاً يقترب من موقع الماسة خلال الوقت المحتمل أن تكون وقعت فيه السرقة.

واستمر المعرض التجارى فى مركز "باسيفيكو" فى يوكوهاما لمدة ثلاثة أيام حتى أول أمس الجمعة، وشهد المعرض تجمع نحو 410 تجار مجوهرات من كل أنحاء العالم، وأكثر من عشرة آلاف زائر، وفقاً للمنظمين.