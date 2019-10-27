مصر | "الصدفة أسقطته".. تفاصيل القبض على سائق بحوزته أقراص ترامادول في أبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصدفة أسقطته".. تفاصيل القبض على سائق بحوزته أقراص ترامادول في أبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل واقعة القبض على سائق توك توك بحوزته أقراص مخدرة، ومبلغ مالي بمركز أبو النمرس، وتبين أنه حال تواجد النقيب مهند خالد الضابط بفرقة أبو النمرس والحوامدية والقوة المرافقة له، بالقول الأمني بالطريق السريع، بنطاق المركز، تم الاشتباه في سائق توك توك، وبتفتيشه عثر بحوزته على أقراص ترامادول ومبلغ 4 آلاف جنيه.

كان تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على تاجر مخدرات، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، بمركز أبو النمرس، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة مفاده بتمكن النقيب مهند خالد الضابط بفرقة أبو النمرس والحوامدية، من القبض على رضا.ع.ح.م، سائق توك توك، مقيم بشارع الجمهورية، بدائرة مركز الحوامدية، وبحوزته أقراص ترامادول ومبلغ مالي 4000 جنيه، وكذ هاتف محمول ماركة انفينكس.

وعلى الفور تمكنت القوات من اقتياده إلي ديوان مركز شرطة أبو النمرس، وبمواجهته إعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، بحيازته للمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15746 جنح مركز الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.