أخبار مصر | تكريم نجوم الإعلام والرياضة والفن خلال حفل "الاطمئنان على ١٠٠ ألف سيدة" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكريم نجوم الإعلام والرياضة والفن خلال حفل "الاطمئنان على ١٠٠ ألف سيدة" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت مستشفي بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان احتفالية تحمل اسم " الاطمئنان على ١٠٠ ألف سيدة" ممن خضعن للكشف المبكر بالمستشفي وذلك بفندق كامبسنكي بالتجمع الخامس.

جاءت الاحتفالية بحضور عدد من الوزراء والفنانين والرياضيين والاعلاميين على رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأحمد درويش وزير التنمية الإدارية الاسبق والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ولاعب منتخب مصر لكرة القدم أحمد فتحي ولاعب التنس أنور الكموني ولاعبة تنس الطاولة دينا مشرف والفنانين ميرنا وليد وفيراس سعيد وأمل رزق وعايدة الأيوبي وتامر فرج والإعلامي عمرو الليثي والإعلاميتين عبير الشيخ وأميرة العقدة، وممثلي بنك القاهرة والبنك المصري للتنمية والصادرات وبنك الامارات دبي الوطني ورئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة جهينة للصناعات الغذائية وقدمت الاحتفالية الإعلامية دعاء فاروق وكان فى استقبال الحضور رئيس مجلس إدارة بهية تامر شوقي وعضو مجلس الإدارة المهندس ماجد حمدى.

من جانبه قال المهندس تامر شوقي رئيس مجلس أمناء بهية خلال حفل 100 ألف بهية :" منذ أربع سنوات كان أملنا أن نتطمئن على ٤٠٠٠ سيدة فقط اما الان فقد تم والحمد لله الاطمئنان على 100 ألف سيدة، وما وصلنا إليه اليوم كان حلما وحلمنا القادم الاطمئنان على مليون بهية.

أما المهندس ماجد حمدي عضو مجلس أمناء بهية قال: "النهاردة احنا جايين نشكر كل الناس بمناسبة إننا وصلنا لـ 100 الف بهية، احنا بنسمي نفسنا البوسطجية لأننا بنوَصل الخير للي محتاجه.. بهية النهاردة بتوعد كل الناس إن كل جنيه هيتدفع هيتم صرفه بأفضل طريقة حتى نعالج أكبر قدر ممكن من المحاربات، وكل سيدة تقصد بهية سوف يتم معاملتها أفضل معاملة انسانية وطبية"

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال حفل #100_ألف_بهية" اليوم نحن داعمين لمؤسسة بهية والتي لها تأثير إيجابي على المجتمع المصري والمرأة المصرية... كلما كان هناك حاجة إيجابية بمصر فنحن نشيد بها ولذلك نحن نشيد بمؤسسة بهية".

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وقالت رئيس المجلس القومي للمرأة د مايا مرسي "أنا سعيدة بالاحتفال ب100 ألف محاربة دخلت مستشفى بهية،واتمني الوصول إلى المليون بهية ويتم شفاؤهم وسط أسرهم،

100 ألف أسرة النهاردة نقول لهم نحن معكم ومع غيركم وسنستمر لأن صحة المرأة المصرية هي صحة مصر"

وقالت الفنانة ميرنا وليد: "احنا النهاردة بنحتفل ب100 ألف سيدة عدوا مرحلة المرض، لما بتدي حاجة بسيطة لحد وتشوف الفرحة في عنيه بتبقى سعيد لأن سعادة العطاء مفيش حاجة ممكن توازيها فما بالك اللي كانوا سبب في مساعدة 100 ألف ست، يا بخت كل حد ساهم في هذا الإنجاز العظيم".

أما الإعلامية عبير الشيخ فقالت "أنا سعيدة جدا إني في احتفالية 100 ألف بهية، أنا بحب بهية لأنها تحب كل سيدة في مصر وقلبها عليها، بهية وهي تدعم كل السيدات عشان ولذلك ادعو كل السيدات أن يدعموا بهية ومحارباتها.

وقال كابتن أحمد فتحي: "أنا سعيد جدًا انني مع بهية اليوم، واتمنى ان تمد كل الناس العون للمستشفي وساظل أدعم بهية طول الوقت لأنها تستحق الدعم... ربنا يشفي كل السيدات".

وفى ختام الاحتفالية كرمت بهية الحضور من الفنانين والاعلاميين والرياضيين والوزراء وشركاء النجاح وعدد من المحاربات فى جو ملىء بالتفاؤل والبهجة.