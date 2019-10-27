شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة فيلم «حياة أو موت».. صيدلي يحرر محضر شرطة لإنقاذ شاب صرف دواءً خطأ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«من شرطة المنزلة إلى المواطن محمد رمضان بروق، لا تشرب الدواء الذي أخذته من الصيدلية، اليوم، الدواء فيه مخدر وقد يسبب الوفاة، وعلي كل من يعرف المذكور المبادرة بتحذيره إذا كان قريبًا منه أو إخطار الشرطة فورا».. هكذا تحول فيلم «حياة أو موت» بطولة مديحة يسرى وعماد حمدى إلى واقع بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية بعدما صرفت إحدى الصيدليات دواء بالخطأ لمواطن ثم نشرت تحذير من الدواء، وناشدت بالبحث عن المريض لأن الدواء قد يسبب الوفاة، ثم حرر صاحب الصيدلية محضر بالشرطة بالواقعة للبحث عن صاحب الدواء الخاطئ.

بدأت الواقعة عندما ذهب شاب يدعى محمد رمضان بروق إلى صيدلية في مدينة المنزلة لصرف روشتة دواء وصفها له أحد أطباء الباطنة في المدينة، وأعطي الروشتة لمن تعمل في الصيدلية لصرفها لها وبدلا من أن تعطي له دواء مضاد حيوي صرفت له مخدر عام يستخدم قبل العمليات الجراحية .

وقال الدكتور «م. ب»، صاحب الصيدلية، عندما علمت بما حدث أبلغت الشرطة وحررت محضر بالواقعة وخرجت أبحث عن المريض بنفسي في العائلات التي تحمل نفس اللقب ولكن لم أجده مما أصابنى بحالة نفسية صعبة.

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وأضاف الصيدلى «الطبيب كتب في الروشتة»ثيوفينيكول«ويستخدم في علاج الالتهابات الرئوية وأمراض الجهاز التنفسي إلا أن الصيدلي صرفت له»ثيوبنتال«وهو مخدر عام يستخدم في التخدير قبل البدء بالعمليات الجراحية.

وخلال عملية البحث عن الشاب استقبلت مستشفى المنزلة المركزي المريض بعدما أخذ جرعة من الدواء وكادت أن تودي بحياته لولا العناية الإلهية.

وقال مصدر طبي مسؤول بمستشفى المنزلة العام، إن المريض محمد رمضان بروق، في العقد الثالث من عمره، وصل مع عدد من أهله للمستشفى وهو يعاني من اضطرابات شديدة بالقلب وهبوط شديد في ضغط الدم.

وأضاف المصدر «تبين ان المريض أخذ جرعة من دواء خطأ هو مخدر عام وتم التعامل معه باستقبال المستشفى ودخل العناية المركزة تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، بعدما تمكن الأطباء من إنقاذه لأن العقار الذي أخذه يمكن أن يسبب الوفاة لأنه يعطي في ظروف طبية محددة وتحت أجهزة غرفة العمليات .