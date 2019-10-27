شكرا لقرائتكم خبر عن حمالات لفصل التيار الكهربائى على المتأخرين عن سداد الفواتير بشمال القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن هناك تعليمات مشددة من المهندس حسام عفيفى رئيس الشركة بشن حمالات مكثفة بنطاق عمل الشركة لضبط سرقات التيار الكهربائى ورفع نسب التحصيل بالشركة.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك تعليمات مشددة بفصل التيار الكهربائى عن أى مشترك يصل عدد فواتير الاستهلاك المتأخرة التى لم تسدد إلى 3 فواتير، لافتاً إلى أن هناك طرق عديدة بشركات توزيع الكهرباء لسداد المتأخرات عن طريق التقسيط بدون فوائد.

وقال المصدر إن هناك تعليمات مشددة من المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لجميع رؤساء شركات التوزيع بإلغاء الفوائد على تقسيط المديونية على صغار المشتركين والتى كانت تبلغ 17%.