شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ثانى جلسات محاكمة المتهمين بقتل ضحية الشهامة محمود البنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اليوم الأحد، محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ثانى جلسات محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا، وهى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ضحية الشهامة"، بمجمع محاكم شبين الكوم، والمتهم محمد أشرف عبد الغنى راجح وثلاثة آخرين محبوسين لاتهامهم بقتل المجنى عليه محمود محمد سعيد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

كانت قد قررت محكمة جنايات الطفل، بمجمع محاكم شبين الكوم، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و3 آخرين بتهمة قتل محمود البنا المعروف باسم "شهيد الشهامة"، لجلسة 27 أكتوبر الجارى.

كان نضال مندور، محامى أسرة محمود البنا المعروف باسم "شهيد الشهامة" بالمنوفية، قد طالب هيئة المحكمة التصريح له باستخراج شهادات من مصلحة الأحوال المدنية، للتأكّد من سن المتهم محمد راجح، وباقى المتهمين فى قضية قتل نجل موكله محمود البنا.

وقال خالد راشد، نقيب المحامين بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن هيئة الدفاع عن المجنى عليه طالبت بحضور محمد البنا والد المجنى عليه، والتأكيد على الإطلاع على جميع الأوراق التى تخص سن المتهم الأول محمد أشرف راجح المتهم الرئيسى فى قتل محمود البنا، وضرورة استخراج صور رسمية من الأحوال المدنية، وفحص جميع الكارنيهات الصادرة من الجهات الرسمية من التربية والتعليم، ومديرية الشباب والرياضة، بينما طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين تأجيل الجلسة لحين الإطلاع على أوراق القضية واستدعاء الطب الشرعى للسؤال عن سبب وفاة المجنى عليه.

Advertisements

وأعلن محمد الحسينى، محامى المتهم محمد أشرف راجح، المتهم بقتل الطالب محمود البنا المعروف إعلاميًا بـ"ضحية الشهامة "، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عدم حضوره جلسة محاكمته، وأنه لن يُدافع عن "راجح"، قائلًا "قررنا نحن محمد الحسينى المحامى بالنقض عدم الحضور فى الجناية رقم 77 لسنة 2019 جنايات أحداث تلا عن المتهم محمد أشرف عبد الغنى راجح.

جدير بالذكر، أنه تلقى اللواء محمد ناجى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد استقبال مستشفى تلا المركزى "محمود البنا" طالب بالصف الثالث الثانوى، جثة هامدة إثر طعنات نافذة بالبطن.

بالانتقال الفورى والفحص تبين قيام راجح .م، 18 عامًا، بالتعدى عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما، أثناء تواجدهما فى إحدى المقاهى المتواجدة بالمدينة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، من ضبط إسلام .ا.ا متهم رابع فى قضية قتل محمود البنا شهيد الشهامة، والمتهم فيها محمد أشرف راجح المتهم الرئيسى فى قتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضحية الشهامة، ومساعديه كلا من إسلام عواد 17 عاما، ومصطفى محمد 17 عاما ومقيمان جميعا بمدينة تلا

.وأكد مصدر أمنى، أن المتهم الرابع حاول مساعدتهم فى الهروب عبر دراجة نارية .وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيام محمد أشرف راجح بقتل المجنى عليه بسبب خلافات على مغازلة فتاة.