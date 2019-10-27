تعرف على المدارس الذكية بأسوان × 6 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان عن تحويل أربع مدارس تعليم مجتمعى إلى مدارس ذكية.. الخليج 365 يقدم فى 6 معلومات شرحًا موجزًا لها:

1: تحويل أربع مدارس تعليم مجتمعى بإدارة كوم أمبو التعليمية إلى مدارس ذكية وهى مدارس أبوير والسلامون والرغامة البلد والخور قبلى. 2: دعم هذه المدارس بشاشات عرض وأجهزة داتا شو وتوصيل خدمة الإنترنت إليها، وقد تم من قبل إمداد هذه المدارس بأجهزة الحاسب اللوحى (تابلت) لتصبح مدارس ذكية. Advertisements 3: تواكب المدارس الذكية تطورات العصر ويتمكن الطالب من الدخول على بنك المعرفة وكذلك المنصات التعليمية المختلفة. 4: هذه المرحلة تعتبر الثانية لبرنامج الأغذية، حيث سبق للبرنامج تحويل مدرسة الحجاب بإدارة أسوان إلى مدرسة ذكية سبتمبر الماضى. 5: من المقرر تنفيذ المرحلة الثالثة فى نوفمبر المقبل بخمس مدارس بمعدل مدرستين بإدفو ومثلهما بدراو ومدرسة بأسوان، ليصبح إجمالي المدارس الذكية 10 مدارس. 6: يسهم ذلك بشكل فعال فى تطوير المستوى التعليمى بالمدارس المجتمعية ورفع كفاءة العمل بها، وإمداد الطلاب بكافة الإمكانات التى تساعدهم فى صقل مهاراتهم وتحسين مستواهم العلمى.

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