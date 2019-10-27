شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أمطار الخير على مطروح تملأ الآبار وتروى زراعات الوديان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محافظة مطروح، خلال الأيام الماضية معدلاً مرتفعاً لسقوط الأمطار، وامتلأت الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، واحتجزت السدود فى الوديان كميات كبيرة من مياه الأمطار، التى تستخدم فى زراعة التين والزيتون والمحاصيل البعلية، مع توقعات باستمرار سقوط الأمطار على المناطق المتفرقة بمحافظة مطروح خلال الفترة المقبلة.

أكد صالح فتح الله مديرة وحدة الإعلام بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، لـ"الخليج 365"، أن مركز البحوث التطبيقية التابع للمركز، رصد معدل سقوط الأمطار على مناطق تنمية الوديان من قرية فوكه شرقاً وحتى السلوم غرباً، خلال الفترة الماضية، وحصاد كميات كبيرة من المياه، للاستخدام فى الشرب والزراعة، ليكون عام مبشر بالخير، خاصة فى التجمعات الصحراوية، التى تحتاج إلى هذه المياه فى الشرب و الزراعة وتربية الحيوانات.

وأشار "فتح الله"، إلى أن سدود حجز مياه الأمطار بمناطق تنمية الوديان التى يشرف عليها المركز، حصدت كميات من مياه الأمطار، ويجرى حاليًا حصر كميات المياه التى سقط وستتساقط هذا العام، والمتوقع ارتفاعها مع ارتفاع عدد الوديان المستصلحة مؤخراً إلى 45 وادياً، إضافة إلى كميات المياه التى يتم حصادها عن طريق الآبار والخزانات والوديان الأخرى فى المناطق المختلفة بصحراء مطروح.

وقال عبد المعطى عبد السميع السنوسى نقيب الفلاحين الزراعيين بمطروح، أن بداية هذا العام مبشرة بسقوط أمطار الخير بكميات وفيرة، ستساهم فى زيادة الرقعة الزراعية، وتوافر المياه للشرب وتربية الحيوانات طوال العام بعد امتلاء الآبار.

وأضاف نقيب الفلاحين، بأن أهالى مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملأ الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التى يعتمدون عليها طوال العام فى الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضى ونثر تقاوى الشعير والقمح، إلى جانب زراعة أشجار التين والزيتون والبطيخ البعلى، وغيرها من المحاصيل فى الوديان والأراضى الخصبة.

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وكشف "السنوسى"، أن حوالى 70 % من سكان المناطق الصحراوية يعتمدون على الزراعة، و30% يعتمدون على تربية الثروة الحيوانية، وخاصة تربية الأغنام البرقى ذات الجودة العالية التى تشتهر بها محافظة مطروح، مؤكداً أن سقوط الأمطار بمعدلات جيدة هذا العام سينعكس على المزارعين ومربى الحيوانات بشكل جيد هذا العام.

من جانبه أكد المهندس حسين السنينى مدير عام مديرية الزراعة بمطروح السابق، أن محصول الشعير هو المحصول الرئيسى لمزارعى مطروح، ويعتمدون فى زراعته على سقوط الأمطار، وأن هناك مساحات بالمناطق المطرية تتجاوز 150 ألف فدان لزراعة الشعير، من المتوقع أن يكون هذا الموسم جيداً مع تتساقط الأمطار بشكل كبير، ليتم زراعة هذه المساحات بالكامل.