10 إجراءات من التعليم لبدء الإحصاء الاستقرارى لطلاب العام الدراسى الجارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من المدارس ببدء إجراءات الإحصاء الاستقرارى للفصول والتلاميذ وأعضاء التدريس بالمدارس للعام الدراسى الجارى.. ”الخليج 365” يقدم فى 10 معلومات آلية وضوابط حصر أعضاء المنظومة. 1- تقوم المدارس بمراجعة وتدقيق كافة بيانات الطلاب المقيدين بالمدرسة. 2- تدقيق بيانات اللغة الأولى واللغة الثانية والتخصصات. 3- التأكد من أعداد الطلاب على كافة المستويات وأعداد الفصول المسجلة بميزانية المدرسة على مستوى كل صف دراسى. 4- طباعة الإحصاء الاستقرارى "فصول وتلاميذ"، وكذلك بيانات المعلمين المقيدين بالمدرسة. 5- يحظر على مسئولى أقسام الإحصاء بالإدارات التعليمية اعتماد الإحصاء الاستقرارى لأى مدرسة دون استلام استمارات الإحصاء الاستقرارى الورقية من المدارس موقعة. Advertisements 6- قيام قسم الإحصاء بكل إدارة تعليمية بتجميع الاستمارة الورقية للإحصاء الاستقرارى الخاصة بمدارسها وتسليمها لإدارات الإحصاء بالمديريات التعليمية. 7- تسلم المديريات التعليمية الاستمارات فى الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار وفقا للجدول الزمنى. 8- يتم الانتهاء من الإجراءات الخاصة باعتماد الإحصاء الاستقرارى لجميع المدارس على مستوى الجمهورية أخر 30 أكتوبر الجارى. 9- التأكيد على ضرورة تسجيل وتدقيق كافة البيانات عن طريق المدارس قبل قيام الإدارة التعليمية باعتماد الإحصاء الاستقرارى بالمدارس. 10- ستغلق الاستمارة الإلكترونية للتلاميذ على قاعدة البيانات المركزية بمجرد اعتماد الإدارات التعليمية للإحصاء الاستقرارى لكل مدرسة.

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