شكرا لقرائتكم خبر عن التعاقد مع مكتب استشارى للإشراف على مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير لمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة النقل، أنه جارى إنهاء إجراءات التعاقد مع المكتب الاستشارى العالمى "سيسترا" للقيام بالأعمال الاستشارية لمشروع تطوير خط أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو مكهرب، متوقعة توقيع التعاقد قريبًا. وأضافت المصادر لـ"الخليج 365"، أن المشروع يشمل تحويل خط أبو قير لسطحى منعزل عن التقاطعات المرورية باستثناء 6 كم سيجرى تسيير المترو خلالها على كوبرى علوى، لافتة إلى أنه سيمتد بطول 22 كم و18 محطة.

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وأوضحت المصادر، أن المشروع يشمل تجديد الإشارات بالكامل وكهربتها، وتجديد نظم الإتصالات والتحكم والقضبان، حيث إن خط أبو قير بعد تطويره سيكون مماثلاً للخط الأول للمترو فى القاهرة الكبرى وسيكون بمثابة أول خط للمترو فى الإسكندرية.

ولفتت المصادر، إلى أن تكلفة المشروع التقديرية تصل إلى 1.5 مليار دولار تشمل قيمة القطارات الجديدة المكيفة التى سيجرى شراؤها للعمل خلال هذا المشروع بعد الانتهاء من تنفيذه، كما أن السرعة التصميمية للقطارات خلال هذا الخط بعد تطويره ستكون 120 كم/ س.