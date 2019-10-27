شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان الأهلاوي» يكشف دوره في عودة العلاقات مع آل الشيخ بعد «مهرجان البوستات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس العيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، فيديو لـ مصطفى البنا، «اليوتيوبر»، صاحب شحصية المحلل الرياضي الساخر سعفان، يتحدث فيه عن عودة العلاقات مع النادي الأهلي إلى طبيعتها.

وذكر «البنا» في الفيديو الساخر، أن «سعفان» لعب دوراً استراتيجاً في عودة العلاقات مع النادي الأهلي إلى طبيعتها، متحدثاً عن انتماء «أبوناصر» للأهلي.

وعبر «البنا» عن سعادته بـ«مهرجان البوستات» الصادرة من المستشار تركي آل الشيخ، والتي أعلن فيها تنازله عن أي قضايا رفعها خلال الفترة الماضية، وتأكيده أن «الأهلي ما بيركعش لحد إلا لله».

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كان المستشار تركي آل الشيخ، قد كتب عدة منشورات على صفحته، أمس السبت، بدءأها بالتأكيد على رفضه أي مزايدات أو تصفية حسابات باسمه، مؤكداً دعمه للكيان ورفضه استخدام اسمه في أي إساءة له أو التقليل منه.

ثم تبعها برسالة ثانية تساءل فيها: «كيف أعادي جمهور النادي الأهلي المصري وأنا واحد منهم»، معلناً فتح صفحة جديدة في حب الكيان ومسامحته للجميع.

وفي رسالته الثالثة حذر المستشار تركي آل الشيخ جماهير النادي الأهلي من «هاشتاجات وتغريدات مضروبة تهدف إلى الاساءة لعلاقتنا كشعوب ودول.. وعلاقتنا بكيان النادي الاهلي العظيم»، واختتم رسالته لعبارته الشهيرة «اللي يلعب معانا يستحمل».

وفي رسالته الرابعة أعاد نشر هاشتاج شاركت فيه شبكة رصد الإخوانية تحت عنوان «عصابة الخطيب تركع لتركي» معلقاً عليها أن «لأهلي لا يركع لأحد ولن يركع لأحد».