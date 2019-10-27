شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نوفمبر.. جمعية عمومية غير عادية لنقابة أطباء الأسنان لبحث وضع خريجى الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وتناقش الجمعية العمومية، وضع خريجي الجامعات التى لم تسجل فى النقابة، بناء علي قرار الجمعية العمومية في ٢٠١٣، ومشروع قانون تعديلات لقانون مزاولة المهنة وامتحان البورد المصرى لتقديمها لمجلس النواب، بالإضافة إلى معايير وآليات تسجيل خريجى طب الأسنان خارج البلاد، ووقف الأبواب الخلفية للحاصلين علي شهادات من جامعات اجنبية دون المستوى.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التسجيل للمشاركة بالجمعية العمومية، فى الواحدة ظهرا، لمدة ساعة.

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