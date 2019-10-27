الجارديان: عرض صحيفتى "ديلى تليجراف" و"صنداى تليجراف" للبيع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، أن أسرة باركلى المالكة لصحيفتى "ديلى تليجراف" و"صنداى تليجراف"، تعتزم عرض الصحيفتين للبيع، ضمن خطة لمراجعة استثماراتها البريطانية. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه من المتوقع أن يتم تعيين مستشارين ماليين لتقييم حافظة شركات من بينها فندق ريتز ومتجر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت "شوب دايركت". وأضافت الوكالة أنه الأسرة تأمل فى أن تتم هذه المراجعة خلال فترة تتراوح بين 12 إلى 18 شهرا. وحسب صحيفة الجارديان، فإن من بين المشترين المحتملين كل من مؤسسة "ديلى ميل وجنرال تراست" والكسندر ليبيديف؛ مالك "إيفنينج ستاندارد" و"الإندبندنت".

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