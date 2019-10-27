شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون صحة تحدد روشتة مواجهة الضغط النفسى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مبادرة 100 مليون صحة، أن الضغط العصبى فى المواقف والأمور الحياتية خطرًا كبيرًا، ولا يمكن تفاديه بالسكوت عنه.

وقالت مبادرة 100 مليون صحة، إن الضغط العصبى يؤثر على الحالة المزاجية ونشاط الشخص نفسه وصحته العضوية والنفسية، وتابعت: له تأثير سلبى على النوم وعلاقة الأشخاص ببعضهم.

ونصحت مبادرة 100 مليون صحة المواطنين: "عبَّر عن مشاعرك وفضفض مع حبايبك اللى بتثق فيهم وخلى عندك وقت ثابت للراحة والاسترخاء"، وتابعت: "لما الضغوط تزيد أفصل وارجع كمل شغلك تانى لما تشحن طاقتك عشان صحتك بالدنيا".