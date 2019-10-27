شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بريطانيا: سعداء برفع حظر الطيران.. وأتوقع نصف مليون سائح إنجليزى لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب السفير البريطانى بالقاهرة جيفرى آدامز، عن سعادته بقرار بلاده برفع الحظر عن الطيران لشرم الشيخ، نظرا لأهمية السياحة بالنسبة لمصر.

وقال خلال حواره ببرنامج "الحكاية"، إن التعاون المكثف بين السلطات البريطانية والمصرية ساهم بشكل كبير فى رفع حظر الطيران إلى مطار شرم الشيخ.

وواصل: " الحقيقة هى أنه خلال عام سيأتى ما يقرب من نصف مليون مواطن بريطانى إلى مصر، والغالبية العظمى منهم سيأتى للاستمتاع بإجازة سعيدة خالية من المشكلات.. أنهم سعداء بذلك".

وتابع: "يمكننا مع الحكومة المصرية أن نروج لشرم الشيخ كوجهة سياحية لقضاء إجازة سعيدة، وأتمنى أن يكون لذلك مردود إيجابى كبير على الاقتصاد المصرى".