أخبار مصر | ضبط 1.158 طن لحوم غير صالحة بمخزن تابع لأحد المطاعم بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 1.158 طن لحوم غير صالحة بمخزن تابع لأحد المطاعم بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت قوات الأمن بالقاهرة، في إلقاء القبض على مدير مسئول عن مخزن لأحد المطاعم لتخزينة كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية المعنية قيام المدير المسئول عن مخزن غير مرخص تابع لأحد المطاعم للوجبات الجاهزة كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، حيازة وتجميع كميات من السلع الغذائية "اللحوم والدواجن ومصنعاتهما" المعبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" والغير صالحة للاستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور، مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، ومعرضاً صحتهم وحياتهم للخطر، ومحققاً من جراء ذلك أرباحاً غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط المدير المسئول، كما تم ضبط 1,158 طن "مقطعات لحوم، مفروم لحوم" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، 560 فرد "حمام" مذبوح خارج المجازر الحكومية وغير خاضع للإشراف البيطرى وغير صالح للاستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وذلك وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المشاركة للمأمورية من الجهات المعنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.